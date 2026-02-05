NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Microvision-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Microvision-Aktie betrug an diesem Tag 11,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Microvision-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,666 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microvision-Papiers auf 0,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93,93 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 219,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

