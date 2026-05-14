Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Microvision-Investition im Blick
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Microvision-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,10 USD. Bei einem Microvision-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 090,909 Microvision-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microvision-Papiers auf 0,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 909,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,91 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 227,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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