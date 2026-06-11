Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Microvision-Performance im Blick
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.06.2025 wurde das Microvision-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 88,496 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 32,44 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 10.06.2026 auf 0,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,56 Prozent gesunken.
Microvision war somit zuletzt am Markt 119,03 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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