NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Microvision-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Microvision-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, hätte er nun 523,560 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 343,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,66 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 65,70 Prozent.

Microvision erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 219,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at