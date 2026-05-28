Microvision Aktie

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WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Microvision-Performance im Blick 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Microvision-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Microvision-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,01 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 27.05.2026 auf 0,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,90 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 216,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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