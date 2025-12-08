NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 875,969 Mind CTI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 767,44 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 05.12.2025 auf 1,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,33 Prozent vermindert.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 25,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at