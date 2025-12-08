Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Rentabler Mind CTI-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 875,969 Mind CTI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 767,44 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 05.12.2025 auf 1,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,33 Prozent vermindert.
Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 25,04 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mind CTI Ltd.mehr Nachrichten
|
10:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Mind CTI Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mind CTI Ltd.
|1,23
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.