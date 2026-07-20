NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mind CTI-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mind CTI-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 28,986 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 1,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,86 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 29,86 USD entspricht einer negativen Performance von 70,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 20,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at