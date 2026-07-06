Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Frühe Anlage 06.07.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Mind CTI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Mind CTI-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Mind CTI-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 709,220 Mind CTI-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 765,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,08 USD belief. Damit wäre die Investition um 23,40 Prozent gesunken.

Mind CTI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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