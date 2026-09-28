Mind CTI Aktie

Mind CTI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mind CTI-Performance 28.09.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.09.2025 wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 869,565 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 869,57 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 25.09.2026 auf 1,00 USD belief. Damit wäre die Investition 13,04 Prozent weniger wert.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 20,37 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mind CTI Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mind CTI Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mind CTI Ltd. 1,00 -1,96% Mind CTI Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen