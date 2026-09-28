NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.09.2025 wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,15 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 869,565 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 869,57 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 25.09.2026 auf 1,00 USD belief. Damit wäre die Investition 13,04 Prozent weniger wert.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 20,37 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at