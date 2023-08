NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Mind CTI-Investment verloren

Investoren, die vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Mind CTI-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 43,478 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2023 83,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,92 USD belief. Das entspricht einem Minus von 16,52 Prozent.

Der Marktwert von Mind CTI betrug jüngst 38,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at