Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Performance im Blick
|
02.11.2026 10:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mind CTI-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Mind CTI-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,054 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 47,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 52,01 Prozent.
Insgesamt war Mind CTI zuletzt 18,16 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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