NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Mind CTI-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,15 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 317,460 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 1,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 323,81 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 67,62 Prozent gleich.

Mind CTI war somit zuletzt am Markt 20,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at