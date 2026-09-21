NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mind CTI-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,20 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hat, hat nun 45,455 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 1,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,82 USD wert. Mit einer Performance von -53,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI belief sich zuletzt auf 20,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at