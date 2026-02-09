NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Mind CTI-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,24 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 446,429 Mind CTI-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 1,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 526,79 USD wert. Damit wäre die Investition 47,32 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Mind CTI eine Börsenbewertung in Höhe von 24,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at