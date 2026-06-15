NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Mind CTI eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Mind CTI-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 502,513 Mind CTI-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 481,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,96 USD belief. Mit einer Performance von -51,88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Mind CTI war somit zuletzt am Markt 19,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at