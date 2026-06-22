Mind CTI Aktie

Mind CTI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Profitable Mind CTI-Investition? 22.06.2026 10:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 184,713 Mind CTI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 3 049,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 69,51 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 19,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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