NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mind CTI-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,211 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 1,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,03 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich zuletzt auf 22,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at