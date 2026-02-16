Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
16.02.2026 10:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mind CTI-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Mind CTI-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 926,108 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 615,76 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 13.02.2026 auf 1,14 USD belief. Das entspricht einem Minus von 43,84 Prozent.
Der Börsenwert von Mind CTI belief sich zuletzt auf 23,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
