NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mind CTI-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mind CTI-Aktie bei 1,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 83,333 Mind CTI-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,83 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 28.08.2026 auf 1,03 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 85,83 USD entspricht einer negativen Performance von 14,17 Prozent.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 21,02 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at