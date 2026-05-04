Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Profitable Mind CTI-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Mind CTI-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 487,805 Mind CTI-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (1,05 USD), wäre das Investment nun 512,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48,78 Prozent vermindert.
Mind CTI wurde am Markt mit 21,58 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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