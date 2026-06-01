NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mind CTI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Mind CTI-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mind CTI-Papiers betrug an diesem Tag 2,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 4 878,049 Mind CTI-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (0,98 USD), wäre die Investition nun 4 780,49 USD wert. Mit einer Performance von -52,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 19,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at