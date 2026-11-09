Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Mind CTI-Investmentbeispiel
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09.11.2026 10:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.11.2021 wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mind CTI-Papier an diesem Tag 3,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 300,300 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 0,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,05 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Mind CTI belief sich zuletzt auf 17,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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