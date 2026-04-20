Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Lukrative Mind CTI-Anlage? 20.04.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Mind CTI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.04.2023 wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 1,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5 102,041 Mind CTI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mind CTI-Aktie auf 1,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 510,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,90 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Mind CTI einen Börsenwert von 22,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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