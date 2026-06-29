NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mind CTI eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.06.2016 wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Mind CTI-Papier bei 2,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47,619 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 1,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,43 Prozent verkleinert.

Mind CTI war somit zuletzt am Markt 20,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at