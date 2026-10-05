Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Langfristige Performance 05.10.2026 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mind CTI-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Mind CTI-Papiers betrug an diesem Tag 1,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Mind CTI-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 291,005 Mind CTI-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 5 343,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46,56 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich jüngst auf 20,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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