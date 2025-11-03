Mind CTI Aktie

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

Langfristige Anlage 03.11.2025 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie gebracht.

Mind CTI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,06 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,544 Mind CTI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mind CTI-Papiere wären am 31.10.2025 51,94 USD wert, da der Schlussstand 1,07 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 48,06 Prozent vermindert.

Mind CTI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

