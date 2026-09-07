Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Mind CTI-Investment im Blick 07.09.2026 10:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Mind CTI-Aktie an diesem Tag bei 1,93 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 518,135 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 518,13 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 04.09.2026 auf 1,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 48,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mind CTI einen Börsenwert von 20,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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