Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Lohnendes Mind CTI-Investment?
|
02.03.2026 10:16:34
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 328,947 Mind CTI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 394,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 60,53 Prozent verkleinert.
Alle Mind CTI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mind CTI Ltd.
Analysen zu Mind CTI Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mind CTI Ltd.
|1,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.