NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Mind CTI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 328,947 Mind CTI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 394,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 60,53 Prozent verkleinert.

Alle Mind CTI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at