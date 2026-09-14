Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Mind CTI-Papier an diesem Tag bei 3,20 USD. Bei einem Mind CTI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 125,000 Mind CTI-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (1,03 USD), wäre die Investition nun 3 218,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,81 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 20,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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