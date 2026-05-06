NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das MKS Instruments-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,130 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 324,95 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 05.05.2026 auf 287,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 224,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 19,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at