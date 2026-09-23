MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Anlage
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,49 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 118,357 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 260,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 816,66 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 208,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 17,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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