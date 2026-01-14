NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MKS Instruments-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 100,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,285 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen MKS Instruments-Papiere wären am 13.01.2026 19 189,83 USD wert, da der Schlussstand 193,28 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,90 Prozent angewachsen.

Alle MKS Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at