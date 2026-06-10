NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das MKS Instruments-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 181,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,145 MKS Instruments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers auf 320,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 699,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 76,99 Prozent.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at