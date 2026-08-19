MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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MKS Instruments-Investition 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien verdienen können.

Am 19.08.2025 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die MKS Instruments-Aktie an diesem Tag bei 100,68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0,993 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (300,24 USD), wäre die Investition nun 298,21 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 198,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 21,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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