MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Investition
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die MKS Instruments-Aktie an diesem Tag bei 100,68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 0,993 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (300,24 USD), wäre die Investition nun 298,21 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 198,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 21,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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