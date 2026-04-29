MKS Instruments Aktie

MKS Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Profitable MKS Instruments-Investition? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MKS Instruments-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das MKS Instruments-Papier bei 71,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 139,978 MKS Instruments-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 500,00 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 28.04.2026 auf 267,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 275,00 Prozent zugenommen.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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