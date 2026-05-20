NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MKS Instruments-Papier bei 37,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 266,454 MKS Instruments-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 78 347,99 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 19.05.2026 auf 294,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 683,48 Prozent vermehrt.

Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 19,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at