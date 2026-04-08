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MKS Instruments Aktie

MKS Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Rentables MKS Instruments-Investment? 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MKS Instruments gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MKS Instruments-Papier 83,01 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,467 MKS Instruments-Anteilen. Die gehaltenen MKS Instruments-Anteile wären am 07.04.2026 28 691,72 USD wert, da der Schlussstand 238,17 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 186,92 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 15,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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