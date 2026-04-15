MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Performance im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die MKS Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 188,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,531 MKS Instruments-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 274,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,62 Prozent angezogen.
Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 18,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|229,50
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.