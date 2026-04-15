MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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MKS Instruments-Performance im Blick 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen MKS Instruments-Einstiegs gewesen.

Die MKS Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 188,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,531 MKS Instruments-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 274,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,62 Prozent angezogen.

Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 18,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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