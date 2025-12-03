NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MKS Instruments-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Anteile betrug an diesem Tag 36,99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 2,703 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 435,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 160,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 10,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at