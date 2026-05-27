NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MKS Instruments-Aktie gebracht.

Die MKS Instruments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MKS Instruments-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,144 MKS Instruments-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 382,06 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 26.05.2026 auf 334,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 282,06 Prozent vermehrt.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at