NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MKS Instruments-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem MKS Instruments-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 107,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 92,644 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.07.2023 9 574,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,35 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 574,76 USD entspricht einer negativen Performance von 4,25 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 6,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

