NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren verdient

Am 28.01.2016 wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das MKS Instruments-Papier an diesem Tag 33,52 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,833 MKS Instruments-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 849,64 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 27.01.2026 auf 229,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 584,96 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 14,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at