NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die MKS Instruments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 112,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,862 MKS Instruments-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 1 244,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,49 Prozent angezogen.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at