NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in MKS Instruments angefallen

Am 30.08.2020 wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen MKS Instruments-Anteile letztlich bei 121,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,212 MKS Instruments-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 803,09 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 29.08.2023 auf 97,80 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 19,69 Prozent.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at