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Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Frühe Investition 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Modine Manufacturing-Aktien gewesen.

Am 11.05.2023 wurde die Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag 20,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 490,436 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 273,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133 889,16 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 238,89 Prozent angezogen.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 14,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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