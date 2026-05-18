NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 16,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,094 Modine Manufacturing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 653,02 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 15.05.2026 auf 271,26 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 553,02 Prozent gestiegen.

Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at