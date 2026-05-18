Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Investmentbeispiel
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren eingebracht
Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 16,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,094 Modine Manufacturing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 653,02 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 15.05.2026 auf 271,26 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 553,02 Prozent gestiegen.
Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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