NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 59,418 Modine Manufacturing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.06.2026 16 310,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 531,02 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 14,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at