NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Modine Manufacturing-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90,80 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,132 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie auf 278,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 716,96 USD wert. Damit wäre die Investition 207,17 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich jüngst auf 14,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at