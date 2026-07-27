Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Anlage
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.07.2025 wurde die Modine Manufacturing-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Modine Manufacturing-Anteile 103,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Modine Manufacturing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,642 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 241,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 331,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +133,14 Prozent.
Alle Modine Manufacturing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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