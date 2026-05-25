NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Modine Manufacturing-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,810 Modine Manufacturing-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 23 136,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2 213,68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich jüngst auf 13,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at