Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Rentable Modine Manufacturing-Anlage?
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,810 Modine Manufacturing-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 23 136,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2 213,68 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Modine Manufacturing belief sich jüngst auf 13,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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